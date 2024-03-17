Bina dayanıklılık test başvurularında düşüş | Günde 300'den haftada 10'a indi

DEPREM SONRASI BİNA GÜÇLENDİRME TALEPLERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Prof. Dr. Yıldırım, bu durumun birkaç nedeni olduğunu dile getirerek, "Bu depremden önce 1999 depreminde de bina dayanıklılığı konusunda inanılmaz başvurular oldu. Bu deprem ile günde 300'e yakın başvurunun yapıldığı dönemler oldu ama şu an başvurular ayda 40'a kadar, haftada 10 civarında düştü.

Bunun nedenleri de var. İnsanlar başvuru yapmak istiyorlar ancak apartmanda birkaç kişi istemediği zaman başvuruları engelleniyor. Ya da başvurdukları zaman, binanın kötü çıkması durumunda ne yapacaklarını düşünüyorlar." dedi.