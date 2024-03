Bina dayanıklılık test başvurularında düşüş | Günde 300'den haftada 10'a indi

ANTAKYA'DAN İTÜ'YE NUMUNE TESTİ GÖNDERİLİYOR



İTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, Antakya'dan gelen taşların betonda kullanılabilirliği konusunda da çalışmalar yürütüyor. Taşların yapı malzemelerinde kullanılabilmesi için her türlü dayanıklılık testinden geçiriliyor.



Kireçtaşı kalker olarak adlandırılan bu malzemenin beton için ideal olduğunu söyleyen İTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Hasan Yıldırım, C70, C80 gibi yüksek dayanıklı betonlar üretilebileceğini belirtti. Yıldırım, bu taşların eskiden İstanbul'da Cebeci'de bulunduğunu ancak günümüzde sadece bir ocakta bulunduğunu ve diğer ocakların kapatıldığını belirtti.



ANTAKYA'DAN GELEN TAŞLAR İNCELEMEYE ALINDI



Yıldırım, Antakya'dan gelen taşların, Kahramanmaraş ve Antakya'da yapılacak inşaatlar için araştırıldığını ve İTÜ laboratuvarlarında her türlü dayanıklılığının test edildiğini ifade ederek, "Bu taşlar Antakya'dan geldi. Biliyorsunuz, Kahramanmaraş ve Antakya'da çok sayıda inşaat yapımı başladı. Oradaki ocaklar yeterli olmayabilir diye yeni ocaklar için arayışlar var. Uygun mudur, değil midir betonda kullanabilir miyiz gibi numuneler geliyor. Bunlar üzerinde de çalışıyoruz. Bu malzeme kireçtaşı kalker dediğimiz bir malzeme. Kalsiyum, karbonat esaslı.



Beton için çok ideal bir malzeme. Bu taşların betonda kullanılabilmesi için her türlü dayanıklılığını test ediyoruz. C70, C80 gibi yüksek dayanıklı betonlar üretilebilir. İnşaatlara kaliteli malzeme sağlamak önemlidir.

Kimyasal araştırmalar ile 20 günün üzerinde bir test sürecinden geçiriyoruz. Eskiden İstanbul'da Cebeci'nin bir kısmında bu taşlar vardı, şu an bir yerde bir ocakta var. Diğer ocaklar kapatıldı." ifadelerini kullandı.