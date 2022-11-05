Bir ayda 21 terör eylemi engellendi

Ekim ayında 21 terör eylemi engellendi. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı yaptı.

Açıklamayı aylık bilgilendirme toplantısında konuşan Çataklı, terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Bir ay içinde 3 bin 326 opeasyon düzenlendiğini söyleyen Çataklı, "PKK nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. 2022 yılı ekim ayında toplam 21 terör eylemi engellenmiştir" dedi.

Sözcü, "Aralarında 4'ü liste dışı ve biri gri kategoride 9 terörist 8'i ölü, biri sağ olarak etkissiz hale getirildi.

Çataklı tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 75 PKK'lı, 18 DAEŞ'li ve biri de sol terör örgütü olmak üzere toplam 94 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN UYUŞTURUCU İDDİASI

CHPgenel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "cari açık uyuşturucudan elde edilen parayla finanse ediliyor" ididasına tepki gösteren Çataklı, şunları kaydetti:



"Mücadelenin siyasi rant elde etmek amacıyla küçümsendiği asılsız ithamlara maruz kaldığı küresel boyutta olan terör uyuşturucu göç gibi bu köklü kurumları meze yapmaya çalışan garip bir akılla karşı karşıyayız."



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