Bir doktor daha corona kurbanı

NTV Haber 18.07.2020 - 15:30
Corona virüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti.
İstanbul'da özel bir hastanede nöroloji uzmanı olarak çalışan İbrahim Örnek nisan ayında corona virüse yakalandı.
İki aydan fazla yoğun bakımda kalan Örnek, iki hafta önce durumu iyiye gitmeye başlayınca, normal servise çıkarıldı.
Serviste bir hafta kalabilen Örnek'in durumu yeniden ağırlaştı ve tekrardan yoğun bakıma alındı.
56 yaşındaki İbrahim Örnek denenen tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı..
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu doktor Örnek bir çocuk babasıydı.
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