Bir doktor daha corona kurbanı

İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan 56 yaşındaki nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

NTV Haber 18.07.2020 - 15:30

Bir doktor daha corona kurbanı

Corona virüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti.

İstanbul'da özel bir hastanede nöroloji uzmanı olarak çalışan İbrahim Örnek nisan ayında corona virüse yakalandı.

İki aydan fazla yoğun bakımda kalan Örnek, iki hafta önce durumu iyiye gitmeye başlayınca, normal servise çıkarıldı.

Serviste bir hafta kalabilen Örnek'in durumu yeniden ağırlaştı ve tekrardan yoğun bakıma alındı.

56 yaşındaki İbrahim Örnek denenen tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı..

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu doktor Örnek bir çocuk babasıydı.

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