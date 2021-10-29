Bir insan hikayesinden bir milletin hikayesine: Cumhuriyet Fikri

Cumhuriyet'in ilanı, Türk tarihindeki en büyük devrimdir. Fakat bu fikrin hayata geçmesi uzun ve zorlu bir sürecin sonunda olmuştur. Cumhuriyet, 19 Mayıs 1919’dan itibaren, kıvılcımlar halinde başlayan Milli Mücadele ateşinin, hürriyet ve bağımsızlık meşalesine dönüştüğü yerdir.



Cumhuriyet fikrine ulaşmak için, önce hürriyet duygusunun oluşması, olgunlaşması ve ona özlem duyulması gerekmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin doğuşu bu hasret, istek ve olgunluğun sonucudur.



Harekete önderlik eden kişiyse, Cumhuriyet fikrine daha en başından, erken yaşlarında, gençliğin coşkusu, azmiyle inanmış ve onu inşa edecek şartların oluştuğu anda harekete geçmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet fikrinin uygulayıcısı olmakla birlikte bu yolda büyük engeller ve zorluklarla karşılaşmıştır, ama onun hedefi net ve kesindir; hakimiyet kayıtsız şartsız milletin oluncaya kadar geri adım atmamış, yolundan dönmemiştir. Doğrusu bu, arka planda kapsamlı bir hazırlık ve zihinsel donanımla mümkündür.

Bu belgesel, bir düşünce adamı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te Cumhuriyet fikrinin nasıl oluştuğunu ve hangi aşamalardan sonra gerçeğe dönüştüğünü anlamak için hazırlanmıştır.







