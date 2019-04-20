Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Bayrağımız özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.



Kalın, Twitter hesabından Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonuna ilişkin paylaşımda bulundu. Mesajında Türk Bayrağı görseline de yer veren Kalın, şunları kaydetti:



"Irak sınırında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Bayrağımız özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek."



ALTUN: TERÖRLE MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Birliğimizi bozmaya kalkışanlara izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

