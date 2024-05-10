Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kaza sonucu Dilber Kızılay hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kadir K.'nın (39) kullandığı plakalı ticari taksi, Düzce Mahallesi Seferihisar - kara yolunda, akrabalarına başsağlığından dönen ve yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber Kızılay'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kızılay'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan gözaltına alınan Kadir K. ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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