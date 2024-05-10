Özgür Özel'den emekli maaşı çağrısı: El ele vereceğiz

Partisinin Kütahya İl Başkanlığı konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaş çağrısını yineledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi işaret eden Özel, "Cumhurbaşkanı'mızla da konuşurken söyledim, Devlet Bey'e de söyledim. Görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. Bu işin siyaseti yok kardeşim." dedi.



"El ele vereceğiz." ifadelerini kullanan CHP lideri, "Emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız." diye konuştu.



Özel, herkesi 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan'da düzenlenecek Büyük Emekli Mitingi'ne davet ettiklerini hatırlatarak, "Kim hak arıyorsa yanında olacağız. Gün gelecek emeklilerle gün gelecek öğretmenlerle gün gelecek çiftçilerle gün gelecek esnafla gün gelecek vergide adalet mitinginde meydanlarda hep beraber olacağız." görüşünü aktardı.



ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN EYLEM



Öğretmenlerin atama talepleri konusunu gündemde tutmayı sürdüreceklerini bildiren Özel, bunun için 18 Mayıs'ta saat 13.00'te İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda olacaklarını belirtti.



Özel, "Anayasal hakları geri alacağız. Sokaklardan korkmayacağız. Taksim'i geri alacağız. İstiklal Caddesi'ni geri alacağız. Kızılay'ı geri alacağız. Gösteri hakkını, protesto hakkını, toplanma hakkını geri alacağız." değerlendirmesini yaptı.