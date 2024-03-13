Birlikte yaşadığı kadını öldüren uzman çavuş için istenen ceza belli oldu

S.D.’nin yaptığı kontrolde Yolcuoğlu’nun öldüğünü belirlediği ve jandarmayı aradığı ifade edildi. Dankal hakkında ''kadına karşı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.



UZAKTAN ATEŞ ETMİŞ



Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nın raporuna yer verilen iddianamede, Dankal’ın Yeliz Yolcuoğlu'na yaptığı atışların ''uzak atış'' olduğu da yer aldı.



Muhammet Dankal’ın iddianamede yer verilen savunmasında şunları söyledi:



''Bana sürekli hakaret ediyordu. Ahlaksızlık yaptığıma dair ithamlarda bulunuyordu. Beni aldatacağını söylemişti. Olay günü de yolda sürekli tartıştık. Olay yerine gelince Yeliz, midesinin bulandığını ve botlarını giyeceğini söyleyip araçtan indi. Ben de yardım etmek istedim. Tekrar tartışmaya başladık. Bana 'Ağabeyinin evine gelmeyeceğim.' deyip küfretti. Montumun cebinden görev silahımı çıkarıp 1-2 metre mesafeden hedef gözetmeksizin ateş ettim. Pişmanım, ağır ithamları nedeniyle bir anlık öfkeyle olay meydana geldi.''



İddianame Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Dankal ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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