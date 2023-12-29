Uzman çavuş dehşet saçtı: Ormana götürdüğü sevgilisine kurşun yağdırdı

112'Yİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ



Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Muhammet D., "Birlikte yaşadığım Yeliz Yolcuoğlu'nu öldürdüm" diyerek kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kontrolde Yolcuoğlu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Muhammet D. ise 2 tabancasıyla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.



Yolcuoğlu’nun cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

3 YAINDA ÇOCUKLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ



Öte yandan, Yolcuoğlu ve Muhammet D.'nin 2019'dan bu yana beraber oldukları, 3 yaşında da erkek çocuklarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.