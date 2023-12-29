Uzman çavuş dehşet saçtı: Ormana götürdüğü sevgilisine kurşun yağdırdı

Zonguldak'ta jandarma uzman çavuş dini nikahla birlikte yaşadığı kadını evinin yakınındaki ormana götürüp, tabancayla 10 el ateş ederek öldürdü.

Uzman çavuş dehşet saçtı: Ormana götürdüğü sevgilisine kurşun yağdırdı
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'ın Çaycuma ilçesinde bir kadın cinayete kurban gitti.

Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D. (32), dün izin alarak, dini nikahla birlikte yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu (40) ile birlikte memleketi Zonguldak'a geldi.

Muhammet D. ile Yolcuoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet D., Yolcuoğlu'nu evlerinin 150 metre yukarısındaki ormana götürdü.

Uzman çavuş dehşet saçtı: Ormana götürdüğü sevgilisine kurşun yağdırdı - 1

KURŞUN YAĞDIRDI

Uzman çavuş, burada Yolcuoğlu'na tabancayla 10 el ateş etti.

Boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan kadın kanlar içinde kalırken, Muhammet D. ise olay yerinden uzaklaştı.

Uzman çavuş dehşet saçtı: Ormana götürdüğü sevgilisine kurşun yağdırdı - 2

112'Yİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Muhammet D., "Birlikte yaşadığım Yeliz Yolcuoğlu'nu öldürdüm" diyerek kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kontrolde Yolcuoğlu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Muhammet D. ise 2 tabancasıyla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yolcuoğlu’nun cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

3 YAINDA ÇOCUKLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, Yolcuoğlu ve Muhammet D.'nin 2019'dan bu yana beraber oldukları, 3 yaşında da erkek çocuklarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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