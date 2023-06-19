Bisikletiyle işe giderken kamyonet çarptı, yaşamını yitirdi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Ayser Büyükyıldız (36) dün bisikletiyle işe gittiği sırada henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.



Büyükyıldız'ın cenazesi, hastanedeki törenin ardından memleketi Yalova'ya gönderildi. Ayser hemşireyi memleketinde ailesi ve sevenleri son yolculuğuna uğurladı. Tabutuna Türk bayrağı örtülen Büyükyıldız, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı'na defnedildi.

"MEMLEKETİNE ATAMA İÇİN GÜN SAYIYORDU"



Cenaze töreninde konuşan Ayser hemşirenin ağabeyi Muhammet Büyükyıldız, kardeşinin görev süresinin dolduğunu, tayinle Yalova'ya gelmek için gün saydığını söyledi.

13 yıllık hemşire olan kardeşinin, 5 yıldır Van'da görev yaptığını dile getiren Muhammet Büyükyıldız, "Yalova'ya atamasını bekliyordu. Görev süresini doldurmuştu. Buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Bayramdan sonra yanına gidecektik, o bize geldi. Olmadı, göremedik. Çok merhametli, yaşam dolu bir insandı. Kendisinden gücenmiş olan hiç kimseye denk gelmedik. Tanıyan, bilen kim varsa hakkını helal etsin" dedi.