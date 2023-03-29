'Bitcoin Safiye'nin milyonlarca liralık Bitcoin vurgunu

Aydın'da 40 kişi 30 milyon TL dolandıran çiftin bitcoin oyunu bilirkişi raporlarında çıktı.

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 6 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı.

Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti.

Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.