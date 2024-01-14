Bitlis'te kar yolu kapattı, hastanın yardımına ekipler koştu

Bitlis'te etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası birçok köyün ilçe ve kent merkeziyle bağlantısı kesildi.
Yolu kapanan Güroymak ilçesine bağlı Çitak köyünde rahatsızlanan ve ismi öğrenilemeyen doğum hastası kadın için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bitlis İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açatı.
Hasta Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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