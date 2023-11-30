Bitmeyen ağrıları için doktora gitti, gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı (Doğum sırasında kadının vücudunda gazlı bez unuttular)

Anltaya’da yaşayan Y.S. isimli kadın, yaşadığı ağrılar için hastaneye gitti. Doktorlar kadının tomografisinin çekilmesine karar verdi. Çekilen tomografide, kadının vücudunda 2 yıl önce yaptığı doğum sırasında unutulan gazlı bez çıktı. Genç kadın, doğum yaptığı özel hastane ve doktorlar aleyhine dava açmaya hazırlanıyor.

Bitmeyen ağrıları için doktora gitti, gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı (Doğum sırasında kadının vücudunda gazlı bez unuttular)

’da yaşayan Y.S. isimli kadın, 2021 yılında kızını dünyaya getirmek için özel bir hastanede doğuma girdi.

Burada sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen Y.S., taburcu edildiği gün yaşadığı kusma ve ağrı şikayetiyle tekrar aynı hastaneye başvurdu.

Bağırsaklarında yaşadığı sıkıntı nedeniyle 12 gün hastanede yatan Y.S. yeni dünyaya getirdiği bebeğinden de ayrı kaldı. Annesinin emziremediği bebek, mama ile beslendi.

Hastaneden taburcu edilen Y.S.’nin bu sefer de dikişlerinden iltihap akmaya başladı. Tekrar başvuran Y.S.’ye doğumunu yaptıran doktoru D.A. iddiaya göre durumun normal olduğunu ve iltihabın zamanla biteceğini söyledi.

Bitmeyen ağrıları için doktora gitti, gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı (Doğum sırasında kadının vücudunda gazlı bez unuttular) - 1

Hastaneden ayrılan Y.S.’nin 2 yıl boyunca ara ara ağrıları ve iltihap akıntısı devam etti. Bu süre zarfında başvurduğu hastanelerden bir sonuç alamayan genç kadın, ağrıyla geçen 2 yılın ardından 2 ay önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

İHMAL YÜZÜDEN İKİ YIL AĞRI ÇEKTİ

Burada yapılan kontrolde doktor acil tomografi çektirmesini istedi. Çekilen tomografide Y.S.’nin vücudunda sonrası unutulan sargı bezi görüldü. Büyük şok yaşayan Y.S., 2 yıldır yaşadığı ağrılara ihmalin sebep olduğunu öğrendi. Y.S.’nin karnında unutulan yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki gazlı bez ameliyatla çıkarıldı.

Çok zor günler yaşadığını belirten Y.S., 2 yıl boyunca ağrılarının ve ara ara iltihap akışının devam ettiğini söyledi.

Y.S. maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.

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