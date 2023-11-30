Bitmeyen ağrıları için doktora gitti, gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı (Doğum sırasında kadının vücudunda gazlı bez unuttular)

Antalya’da yaşayan Y.S. isimli kadın, 2021 yılında kızını dünyaya getirmek için özel bir hastanede doğuma girdi.



Burada sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen Y.S., taburcu edildiği gün yaşadığı kusma ve ağrı şikayetiyle tekrar aynı hastaneye başvurdu.



Bağırsaklarında yaşadığı sıkıntı nedeniyle 12 gün hastanede yatan Y.S. yeni dünyaya getirdiği bebeğinden de ayrı kaldı. Annesinin emziremediği bebek, mama ile beslendi.



Hastaneden taburcu edilen Y.S.’nin bu sefer de dikişlerinden iltihap akmaya başladı. Tekrar başvuran Y.S.’ye doğumunu yaptıran doktoru D.A. iddiaya göre durumun normal olduğunu ve iltihabın zamanla biteceğini söyledi.

Hastaneden ayrılan Y.S.’nin 2 yıl boyunca ara ara ağrıları ve iltihap akıntısı devam etti. Bu süre zarfında başvurduğu hastanelerden bir sonuç alamayan genç kadın, ağrıyla geçen 2 yılın ardından 2 ay önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.



İHMAL YÜZÜDEN İKİ YIL AĞRI ÇEKTİ



Burada yapılan kontrolde doktor acil tomografi çektirmesini istedi. Çekilen tomografide Y.S.’nin vücudunda doğum sonrası unutulan sargı bezi görüldü. Büyük şok yaşayan Y.S., 2 yıldır yaşadığı ağrılara ihmalin sebep olduğunu öğrendi. Y.S.’nin karnında unutulan yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki gazlı bez ameliyatla çıkarıldı.



Çok zor günler yaşadığını belirten Y.S., 2 yıl boyunca ağrılarının ve ara ara iltihap akışının devam ettiğini söyledi.



Y.S. maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.