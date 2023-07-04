Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatilinde 1 milyondan fazla araç geçti

Araçların 550 bin 372’si Ankara yönüne, 471 bin 573'ü ise İstanbul istikametine gitti.



Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nda bayram tatilinde tedbir alan polis, jandarma ve karayolları ekipleri bayram tatili süresince yaklaşık 4 bin personelle 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı.

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