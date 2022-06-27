Bolu Dağı'nda bariyeri yıkan tanker karşı şeride geçti: Ankara yönü kapandı

Haberler - DHA 27.06.2022 - 11:14
Bolu Dağı'nda sürücüsünün kontrolünü kaybetti tanker karşı şeride geçti.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, D-100 yolu Bolu Dağı Karanlıkdere mevkisinde meydana geldi.
İstanbul yönüne giden Ramazan İlter yönetimindeki LPG tankeri, yoğun siste kontrolden çıkarak beton bariyerleri yıkıp, karşı şeride geçti.
ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI
Kazada, Ramazan İlter yaralanırken, D-100 yolu Ankara yönü trafiğe kapandı.
Sürücüler, yol kenarındaki tesis içinden geçerek yollarına devam etti. Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tankerin kurtarılması için çalışmalar devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.