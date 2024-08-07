Bolu'da çevreyi kirleten firmalara 5 milyon 800 bin lira ceza kesildi

Bolu'da çevreyi kirlettikleri tespit edilen 3 firmaya 5 milyon 800 bin lira ceza uygulandı.

Bolu'da çevreyi kirleten firmalara 5 milyon 800 bin lira ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirlilik oluştuğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Denetimlerde Yeniakçakavak köyü mevkindeki bir beyaz et firmasının, gece saatlerinde pis suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığı belirlendi. İşletmeye, 1 milyon 160 bin lira idari para cezası verildi.

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Doğancı mevkiindeki bir beyaz et firmasına daha önceden kesilmesine rağmen atık suyunu arıtma sistemine sokmadan dereye bırakmaya devam ettiği gerekçesiyle 3 milyon 480 bin lira cezası kesildi.

Yine Vakıfgeçitveren köyü yakınındaki başka bir beyaz et firmasının atık suyunun laboratuvar testlerinde istenilen değerde çıkmaması üzerine işletmeye 1 milyon 160 bin lira idari ceza uygulandı.

Kentteki 3 beyaz et firmasına toplam 5 milyon 800 bin lira ceza kesilirken, Yeniakçakavak köyündeki fabrikaya yönelik de "çevreyi kasten kirletmek"ten savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

VPN kullanımına dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

TÜRKİYE HABERLERİ

Sitede çim sulama kavgası: Pompalı tüfekle komşusunun kapısına dayandı

Sitede çim sulama kavgası: Pompalı tüfekle komşusunun kapısına dayandı

Diyarbakır'da silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi yaralandı

Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Susuz beldesinde düğün masraflarının azaltılması kararı

Afyonkarahisar'ın Susuz beldesinde düğün masraflarının azaltılması kararı

Bingöl’de 1 haftada çıkan yangınlarda 7 hektarlık alan yandı

Bingöl’de 1 haftada çıkan yangınlarda 7 hektarlık alan yandı

Siverek-Şanlıurfa karayolunda kaza: 2 yaralı

Siverek-Şanlıurfa karayolunda kaza: 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...