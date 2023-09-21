Bolu’da huzurevinde zehirlenme şüphesi: 23 kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaşlıların, tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu belirtildi.



Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune aldı.