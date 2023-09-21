Bolu’da huzurevinde zehirlenme şüphesi: 23 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir huzurevinde kalan 23 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıda ve içme suyundan numune aldı.

Bolu’da huzurevinde zehirlenme şüphesi: 23 kişi hastaneye kaldırıldı

’nun Gerede ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılardan 23’ü şüphesiyle hastanelere götürüldü.

İlçede yer alan 54 kişinin kaldığı Esentepe Huzurevi sakinlerinden bazılarında dün akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri baş gösterdi.

Rahatsızlanan 23 kişi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bolu’da huzurevinde zehirlenme şüphesi: 23 kişi hastaneye kaldırıldı - 1

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaşlıların, tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune aldı.

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