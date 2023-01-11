Bolu'da içme suyundan zehirlenmelere ilişkin soruşturma izni

Bolu'da içme suyundan ölümün nedeni belli oldu Haberi Görüntüle

Bolu'nun Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek ölen Eyüp Ertem'in kanında arsenik görüldüğü tespit edilmesinin ardından 4 kişi hakkında soruşturma izni verildi.

148 kişinin zehirlendiği olayda, Eyüp Ertem (49) geçen yıl 23 Temmuz'da hayatını kaybetti. Diğer hastalar ise taburcu oldu.

Ertem'in ölümünün halk arasında bilinen adıyla 'koli basili' enfeksiyonuna bağlı olarak 'Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS)' (böbrek rahatsızlığı) ve gelişen sebeplerden dolayı yaşandığı belirtildi. Ayrıca suda ve Ertem'in kanında arsenik olduğu da ortaya çıktı.

ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından köyün içme suyu şebekesi tamamen yenilendi. Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli süreç de sürüyor.

Soruşturma kapsamında köy muhtarı, İl Özel İdaresi genel sekreteri, su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu birim yetkilisi ve elektrik teknikeri hakkında soruşturma izni verildi.

Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli, konuyla yetkili kişiler için de soruşturma izni istendi. Personel ile ilgili soruşturma izni verilip, verilmeyeceği Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin incelemesi sonrasında belli olacak.



UZMANLAR RAPOR HAZIRLAYACAK

Ayrıca soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görevli adli tıp, halk sağlığı, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji alanlarında uzman profesörlerden oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Heyetin, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile ilgili soruşturma izninin verilip verilmeyeceğinin kesinleşmesinin ardından inceleme yapıp, 'kusur durumu'na ilişkin rapor tutacağı ve iddianamenin bu rapora göre hazırlanacağı öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yuva köyünde temmuz ayında içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, 1 kişi yaşamını yitirirken, 147'si taburcu edilmişti.

Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda, Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden HÜS tanısı konulmuştu.