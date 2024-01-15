Bolu'da TIR şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Otoyoldan Ankara istikametine seyreden Abdurrahman B. yönetimindeki TIR, 2. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yolda makasladı.



TIR'ın kaza yaptığını gören bir ticari taksi sürücü ile yolcu otobüsünde bulunan yolcular TIR sürücüsüne yardım ederek, bulunduğu yerden kurtardı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücüye ilk müdahaleyi taksi sürücüsü ve yolcular yaptı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından TIR sürücüsü Düzce'de özel bir hastaneye kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan TIR sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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