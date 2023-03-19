Bor karbür, bugün tesisinin açılacak olması nedeniyle sosyal medyada en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak olan bar karbür tesisi, savunma sanayisinin gücüne güç katacak. Peki, bor karbür nedir, ne işe yarar? Bor karbür nerelerde kullanılır?

BOR KARBÜR NEDİR?

Bor karbür (B4C), çok sert bir bor-karbon seramik ve kovalent malzemedir. Madde tank zırhı, kurşun geçirmez yelekler, motor sabotaj tozlarının içinde olduğu çok sayıda endüstriyel uygulama alanına sahiptir.



Vickers sertliği 30 GPa'dan fazla olan bor karbür, kübik bor nitrür ve elmasın ardından bilinen en sert malzemelerden biridir.