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Borsa ne zaman kapanıyor? Bayramda Borsa açık mı?

2024 Ramazan Bayramı öncesi gündeme gelen konulardan biri de Borsa işlemleriyle ilgili oldu. Yurt içi piyasalar Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Borsanın işlem tarihlerini merak ediyor. 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı günü Borsanın açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Borsa ne zaman kapanıyor? Bayramda Borsa açık mı?

Borsa ne zaman kapanıyor? Bayramda Borsa açık mı?

Ramazan Bayramı tatili öncesinde yatırımcıların gündeminde çalışmaları var. 'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, 8-9 Nisan tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını dair araştırmalarına, yeni hafta öncesi hız verdi. İşte, konuya dair bilgiler...

BORSA PAZARTESİ VE SALI AÇIK MI?

Borsa İstanbul çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu.

Buna göre; Borsa, bayramda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde yer alacak.

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.

2024 BORSA TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı

9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

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