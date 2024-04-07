Borsa ne zaman kapanıyor? Bayramda Borsa açık mı?

Ramazan Bayramı tatili öncesinde yatırımcıların gündeminde Borsa çalışmaları var. Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, 8-9 Nisan tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını dair araştırmalarına, yeni hafta öncesi hız verdi. İşte, konuya dair bilgiler...



BORSA PAZARTESİ VE SALI AÇIK MI?



Borsa İstanbul çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu.



Buna göre; Borsa, bayramda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde yer alacak.



Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.



2024 BORSA TATİL TAKVİMİ



1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı



9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar



10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı



23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı



1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı



19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı



15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı



16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı



15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı



30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı



28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar



29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

