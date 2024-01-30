Boşanma tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi'nde iddiaya göre, Gaziantep’te oturan ve aynı zamanda kuzen olan Gül Korkmaz ile eşi Oktay Korkmaz arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Gül Korkmaz tartışma sonrası Birecik’teki baba evine sığındı. Bunun üzerine Oktay Korkmaz, yakınlarıyla birlikte kayınpederi ve aynı zamanda amcası olan Ayhan Korkmaz’ın evine gitti.

Bir süre evde görüşen taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Çiğdem ve Gül Korkmaz tüfekten çıkan saçmalarla Ömer, Feyyaz ve Müslüm Korkmaz, taş ve sopa darbesiyle yaralandı.



Kavga ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.