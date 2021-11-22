Boşanmak isteyen eşini yaralayan sanığın cezası belli oldu

Boşanmak isteyen eşini yaralayan sanık 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.



İstanbul Zeytinburnu'nda ayrılmak istediği kocası Ragıp Canan tarafından 5 kurşunla ağır yaralanan Nurtaç Canan, duruşmada şikayetçi olduğunu söyledi. Canan, "Zalime merhamet yakışmıyor" dedi.

Savcı, sanığın öldürmeye teşebbüs suçundan 39 yıla kadar hapsini istedi. Son sözü sorulan Ragıp Canan ise, pişman olduğunu belirterek "Bir anlık öfkeyle oldu. Yaralandığında bana çok küfür etti. Sakat kalabilirdi buna da şükür, pişmanım" diye konuştu.



Mahkeme heyeti sanığı kasten yaralama suçundan 9 yıl hapse çarptırdı, tahliye talebini ise kabul etmedi.



Nurtaç Canan karara tepki gösterdi, "Benim ölmem mi lazımdı? Beni öldürecek" dedi.