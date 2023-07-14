Botoks sonrası ölüm davasında karar

İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir güzellik merkezinde kalça botoksu yaptırdıktan sonra fenalaşan 38 yaşındaki Kübra Boyraz Solmazgül davasında karar çıktı.

Tutuksuz sanık Öner Özsoyeri son savunmasında, eylemi yapan kişinin kendisi olmadığını savundu. Özsoyeri, "Tanıklar odada olmadığımı da söylediler. Olaydan 6 ay önce benim doktorluk ruhsatım alınmıştı. Doktor değildim. Mesleki nedenden dolayı değil başka bir nedenden alınmıştı. Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum. Ölen kişi Erdal beyin hastasıydı. Ben suçsuzum, beraatimi istiyorum. Ben odada bile yoktum. İşlemi ben yapmadım. Bir insan olarak şahsa herşeyi yapmaya çalıştım. Hastaneye yönlendirdim. Kendisi kabul etmedi." dedi.

Mahkeme Özsoyeri'nin "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.