Bozcaada'da yeni trafik düzenlemesi

TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecekler. Bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.



Kararda şu ifadelere yer verildi:



“17 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Geyikli-Bozcaada hattında 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklanmıştır. Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri geçiş yapabileceklerdir. Bu araçların Cuma, Cumartesi, Pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmemektedir. Sefer planlamanızı buna göre yapmanız önemli rica olunur.”