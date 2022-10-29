Bugün hastane ve eczaneler açık mı? (29 Ekim'de hastane ve eczaneler çalışıyor mu?)

Bugün eczane ve hastanelerin çalışma saatleri birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor.

Geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle veya kontrol amacıyla hastaneye gidecek olan vatandaşlar, 29 Ekim'de eczane ve hastanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, bugün hastane ve eczaneler açık mı?



29 EKİM'DE HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI?



Resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermezken hastanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başladı.



Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.



Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.



Buna göre; 29 Ekim 2022 Cumartesi günü hastaneler açık fakat sadece acil bölümü hizmet verecektir. Eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.

