Burcu Köksal kimdir, kaç yaşında? CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayının biyografisi

31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde Afyonkarahisar'da CHP'nin adayı Burcu Köksal oldu. Uzun yıllardır CHP'de politika yapan Burcu Köksal, TBMM'de Milletvekili olarak da görev aldı. İşte, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayının biyografisi...



BURCU KÖKSAL KİMDİR?



Burcu Köksal, öğretmen bir ailenin çocuğu olarak 18 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu.



İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamasının arından 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.



8 Mart 2004 tarihinde Afyonkarahisar'da avukat olarak çalışmaya başladı.



Evli ve bir çocuk annesi olan Köksal, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.



SİYASİ KARİYERİ

Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olan Köksal, 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı.



Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi.



2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti.



10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü.



2023 genel seçimlerinde de CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girmiş ve CHP'nin TBMM'deki üç grup başkan vekilinden biri olarak seçilmiştir.



