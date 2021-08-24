Burdur'da sağlık çalışanlarına saldırıda 1 kişi  tutuklandı

DHA 24.08.2021 - 17:13
Burdur'da sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.
Burdur Devlet Hastanesi'nde iğne yapılırken çocuklarının canı yandığını iddia eden aile sağlık çalışanlarına saldırmıştı.
Olay sonrası gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ifadelerinde suçlamaları reddederek görevli hemşirenin kendilerine saldırdığını öne sürdü.
Şüphelilerden G.Ç. ve E.Ç. savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı, damat S.T. ise tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.