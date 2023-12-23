Bursa Deniz Otobüsleri'nde yeni sefer iptalleri

Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde yeni sefer iptalleri

'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, 08.00-12.55 saatlerinde Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında yapılması planlanan 8 sefer de iptal edilmişti.

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