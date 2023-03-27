Bursa'da 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak

Daha önce 9 kez ay-yıldızlı ekibe 5'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 8 kez ev sahipliği yapan Bursa, 3'er kez galibiyet ve mağlubiyete şahitlik yaparken, Bursa'da oynanan 2 milli müsabaka beraberlikle sona erdi.



Ay-yıldızlı ekibin 8 golüne rakipleri 7 golle cevap verdi. Milliler, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012 tarihinde Slovakya ile oynadı ve 2-1 yenildi.



43 bin 361 kişilik Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Bursalıların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Mehmet Büyükekşi, hedeflerinin UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'da yer almak olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:



"Deprem felaketinin acılarını yaşadığımız bu günlerde milli takımımızın başarısı hepimize moral veriyor. Bursa'da oynanacak maçın tüm geliri depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla başlattığımız Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyamıza aktarılacak. Böylece maça gelecek vatandaşlarımız hem milli takımımızı destekleyecek hem de depremzede vatandaşlarımıza yardım edecek. Ermenistan maçı için satışa çıkardığımız hatıra bilet uygulamamızı Hırvatistan maçı için de yapıyoruz."

