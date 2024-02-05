Bursa’da 2 gündür aranan kayıp kadın bulundu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 48 saattir kayıp olan 63 yaşındaki kadın bulundu.

Bursa’da 2 gündür aranan kayıp kadın bulundu

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’da iki gün önce öğle saatlerinde evinden çıkan ve bird aha kendisinden haber alınamayan kadın bulundu.

Fatma Büyükbaş isimli kadın, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında bir bankta otururken bulundu.

Kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın, yakınlarına teslim edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

Yıldırım ilçesinde 2 Şubat'ta evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki Fatma Büyükbaş için yapılan ihbarın ardından arama çalışması başlatılmıştı.

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