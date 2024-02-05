Bursa’da 2 gündür aranan kayıp kadın bulundu

Bursa’da iki gün önce öğle saatlerinde evinden çıkan ve bird aha kendisinden haber alınamayan kadın bulundu.



Fatma Büyükbaş isimli kadın, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında bir bankta otururken bulundu.



Kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın, yakınlarına teslim edildi.



ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI



Yıldırım ilçesinde 2 Şubat'ta evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki Fatma Büyükbaş için yapılan ihbarın ardından arama çalışması başlatılmıştı.