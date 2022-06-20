Bursa'da beton mikseri faciası: 4 ölü

Bursa'da beton mikserinin otomobilin üstüne devrildiği kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir-Bursa yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağı yakınlarında Erol Yılmaz yönetimindeki beton mikseri, bariyere çarptıktan sonra karşı yöne geçip Mehmet Ali Korkmaz idaresindeki otomobilin üstüne devrildi.



Çarpmanın etkisiyle farklı yöne savrulan otomobildeki sürücü Mehmet Ali K. ve eşi Fatma K. ile çocukları Mustafa Efe Korkmaz (10), Semih Korkmaz (13) ve Elif Hüma Korkmaz (4) araçta sıkıştı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan aile fertlerinden Mehmet Ali Korkmaz ve oğlu Mustafa Efe Korkmaz yaşamını yitirdi.



Otomobildeki Semih Korkmaz ve Elif Hüma Korkmaz ile beton mikseri sürücüsü Erol Yılmaz ağır, Fatma Korkmaz ise hafif yaralandı.



Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semih Korkmaz ve mikser sürücüsü Erol Yılmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.