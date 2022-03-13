Bursa’da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Bursa’nın Merkez Yıldırım ilçesinde, bir kişinin boş bir arazide kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulunduğu tespit edildi.



Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Vurulan kişinin kimliği tespit edilerek, Ferdi Sevim (39) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.



Sevim’in başından vurulmuş olduğu ve bacağının altında tabanca bulunduğu belirlendi.



Sevim’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.