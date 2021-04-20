Bursa'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp eve kaçtı

DHA 20.04.2021 - 12:10
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 07.30 sıralarında Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi.
İşe gitmek için evinden çıkan Aygün Yıldız, ayrı yaşadığı eşi Mehmet Yıldız ile parkta karşılaştı.
Çift arasında tartışma çıktı. Zanlı yanındaki silahla kadına ateş ederek kaçtı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Aygün Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yıldırım ilçesindeki evine giden zanlı silahıyla balkona çıktı ve teslim olmak istemedi.
Bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Polisin yaklaşık 2 saatlik ikna çabasının ardından teslim olan Mehmet Yıldız, gözaltına alındı.