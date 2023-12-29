Bursa’da kaybolan engelli Ahmet için arama çalışması başlatıldı

Bursa’da yaşayan işitme ve konuşma engelli Ahmet Karataş kayboldu. Karataş’ı bulmak için Armutlu kırsalında arama çalışması başlatıldı.

Bursa’da kaybolan engelli Ahmet için arama çalışması başlatıldı

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’da kaybolan engelli Ahmet Karataş için arama çalışması başlatıldı.

Gemlik ilçesinde yaşayan Ahmet Karataş, dün öğle saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. İşitme ve konuşma engelli olan Karataş’a ulaşamayan ailesi, bir süre sonra ihbarda bulundu.

İhbar üzerine jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’nden (MAG-DER) oluşan arama-kurtarma ekibi oluşturuldu.

Bursa’da kaybolan engelli Ahmet için arama çalışması başlatıldı - 1

Ekipler, en son Narlı Mahallesi ile Yalova Armutlu kırsalında görülen Karataş’ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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