Bursa'da oto tamirhanesinde yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi E2 Sokak'ta bulunan bir oto tamirhanesinde saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tamirhanede başlayan yangın, alevlerin iş yerinin önünde bulunan 2 hafif ticari araç ve 2 otomobile sıçramasıyla kısa sürede büyüdü.

Bu sırada, iş yerinden alevlerin yükseldiğini gören bekçi ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.