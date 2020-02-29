Bursa'da tabancayla vurulan kadın taksiden yola atıldı

Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen ticari takside bulunan 25 yaşındaki bir kadın araçtan yola atıldı. Tabancayla vurularak taksiden atılan kadının durumu ağır

NTV Haber 29.02.2020 - 16:44

tabancayla-vurulan-elifi-taksiden-yola-attilar_7230_dhaphoto5.jpg

Bursa'da tabancayla vurulan 25 yaşındaki kadın, taksiden yola atıldı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.  
 
Nilüfer ilçesi Çalı kavşağındaki kırmızı ışıkta bekleyen ticari takside bulunan 25 yaşındaki Elif Aydın yola atıldı. Taksi sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yoldan geçen sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen Elif Aydın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor.

Polis ekipleri taksinin plakasını ve sürücüsünü tespit etmeye çalışıyor. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...