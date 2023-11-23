Bursa'da tepki çeken Öğretmenler Günü afişi: 1 gün sonra kaldırıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Öğretmenler Günü için hazırlanan, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının arkasında ünlü sinema oyuncuları ve çizgi film karakterlerinin bulunduğu afiş tepki topladı. Reklam panolarına asılan afişler 1 gün sonra kaldırıldı.

Bursa'da tepki çeken Öğretmenler Günü afişi: 1 gün sonra kaldırıldı

'da Mustafakemalpaşa Belediyesi, nedeniyle afiş hazırlattı.

''Bazı öğretmenlerin yeri çok ayrıdır'' yazılı afişin tasarımı sosyal medyada tepki çekti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının arkasında, Hababam Sınıfı filmi ile bazı çizgi filmlerdeki karakterlerin olduğu görüldü.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 1 gün sonra panolardan kaldırılan afişle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kanar, afişlerin iddia edildiği gibi tepki çektiği için kaldırılmadığını belirtti.

Belediye başkanı, afişlerin gençlerin ilgisini çekmesi için 1 günlüğüne asıldığını söyledi.

Bursa'da tepki çeken Öğretmenler Günü afişi: 1 gün sonra kaldırıldı - 1

Kaldırılan afişin yerine, Atatürk'ün kara tahtaya yeni Türk alfabesinin harflerini yazdığı fotoğrafıyla hazırlanan yeni bir afiş asıldı.

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