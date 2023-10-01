Bursa’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı

Bursa’da bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otobüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hamile bir kadın olduğu öğrenildi.

Bursa’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı

’da bir yolcu otobüsü kaza yaptı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Armutköy mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Fethiye’ye giden Musa T. idaresindeki 34 BGH 390 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Bursa’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı - 1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Korkutan kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin kontrollü çalışması sonucu otobüs şarampolden çıkartıldı.

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