Bursa'da 'Yoldaki köpeği kasıtlı olarak ezdi' iddiasına adli süreç

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde otomobiliyle bir köpeği ezerek ölümüne neden olan sürücüyle ilgili adli süreç başlatıldığı bildirildi.



Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 Ocak'ta bir vatandaşın, kendisine ait köpeğin bir otomobil tarafından ezilerek öldürüldüğü şikayeti üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldüğü duyuruldu.



Köpeği ezen otomobilin plakası ve sürücüsünün kimliğinin belirlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmek suretiyle adli süreç başlatılmış, idari olarak da sürücüye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca cezai müeyyide uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.



FARK ETMEDİM DEDİ

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler araç plakasından sürücünün Osman Y. olduğunu belirledi. Şikayet üzerine Osman Y. Görükle Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası gözaltına alınan sürücü köpeği fark etmediğini iddia etti.

VİDEO: OLAY ANI KAMERADA