Büyükçekmece'de kayıp gazi ölü bulundu

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Murat Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

Askerliğini yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçiren ve gazi olan 58 yaşındaki Ahmet Karayazı'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu. Psikolojik sorunları da olduğu iddia edilen Karayazı'dan sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin güvenlik kameraları üzerinde yaptığı çalışmanın ardından Karayazı'nın cansız bedeni saat 18.00 sıralarında evine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki boş bir arazide bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Karayazı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli TIP Kurumu Morgu'na gönderildi.