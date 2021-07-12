Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtan yabancı uyruklu kadın tutuklandı

Polis ekipleri, Büyükçekmece'de bir iş yerinde asılı duran Türk bayrağının dün saat 17.00 sıralarında bir kadın tarafından yırtılarak yere atılması ve üstüne basılması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu olduğu belirlenen şüpheli Z.H'yi gözaltına aldı.



Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen İran uyruklu Zohreh Momeni "Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı.



ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Öte yandan, Büyükçekmece Kaymakamlığından yapılan açıklamada sahildeki özel bir işletmenin girişindeki Türk bayrağının yırtılarak yere atıldığına yönelik alınan ihbarın ardından güvenlik güçlerinin olay yerine gittikleri belirtildi.



Açıklamada yabancı uyruklu Z.H'nin gözaltına alındığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.