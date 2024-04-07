imsakiye

Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 5. kattaki evinin camını silerken aşağı düşen kadın hayatını kaybetti.

Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Alaplı ilçesi Tepeköy Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki bir binanın 5. katında ikamet eden Ayşe Y. (55) evinde bayram temizliği yapmak istedi.

Pencere camlarını silerken bir anda dengesini kaybeden , 5. kattan beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kadırılan Ayşe Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...