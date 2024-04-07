Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Alaplı ilçesi Tepeköy Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki bir binanın 5. katında ikamet eden Ayşe Y. (55) evinde bayram temizliği yapmak istedi.

Pencere camlarını silerken bir anda dengesini kaybeden kadın, 5. kattan beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kadırılan Ayşe Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.