Can Atalay kimdir, kaç yaşında? (İşte Can Atalay özgeçmişi)

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili kararı Meclis'te okundu. Kararın Meclis'te okunmasıyla birlikte Can Atalay'ın milletvekillliği düşürüldü. Peki, Can Atalay kimdir?

Can Atalay kimdir, kaç yaşında? (İşte Can Atalay özgeçmişi)

Gezi davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Avukat Şerafettin Can Atalay'ın milletvekillliği sona erdi. İşte, Can Atalay'ın biyografisi...

CAN ATALAY ?

1976'da İstanbul'da doğdu. Bankacı bir anne ile muhasebeci bir babanın tek çocuğudur.

İşçi Partisi (TİP) Amasya İl Başkanıyken 1971'de öldürülen Şerafettin Atalay'ın yeğenidir.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yükseköğrenim gördü.

Taksim Dayanışması’nın avukatlığını yürüttü. Gezi Davası'nda sanık olarak davaya dahil edilip gözaltına alındı; yargılandığı iki davadan beraat etti. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı davanın 25 Nisan 2022'de Silivri, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay tarafından cezası 28 Eylül 2023 tarihinde onandı.

2023 Türkiye genel seçimlerine Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili adayı olarak katıldı ve seçildi.

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