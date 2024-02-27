Çanakkale'de 351 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde merkeze bağlı Çınarlı köyü ormanlık alan ile Ezine İlçesi Tavaklı köyü iskele mevkiinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 araç içinde toplam 182 kaçak göçmen yakalandı. 1 bot ve bot motoru ele geçirildi. Organizatörler M.Ş.T., H.N., T.Ş., Y.P. ve H.B. gözaltına alındı. Araçlar yed-i emin otoparkına çekildi.

Yakalanan kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör M.Ş.T., Y.P., H.B. çıkarıldıkları mahkemece 3 tutuklandı. 2 organizatör H.N. ve T.Ş. ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AYVACIK AÇIKLARINDA 69’U ÇOCUK 169 GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında 5 farklı bölgede kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.



Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ile Sahil Güvenlik Botları ‘KB-20’, ‘KB-111’, ‘TCSG-8’ ve ‘TCSG-905’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 69’u çocuk toplam 169 kaçak göçmen yakalandı.



Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.