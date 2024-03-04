Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21.38'de meydana gelen deprem yerin 10,44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4,8 merkezini ise Balıkesir Gönen olarak verdi.
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Davut Gül, Çanakkale'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Gül yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul’dan da hissedilmiş olup şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun' dedi.
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