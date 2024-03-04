Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA



İstanbul Valisi Davut Gül, Çanakkale'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Gül yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul’dan da hissedilmiş olup şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun' dedi.