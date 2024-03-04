Jeolog Okan Tüysüz yanıtladı: Çanakkale Yenice’deki deprem ne anlama geliyor? Büyük deprem olasılığı var mı?

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul’da da hissedildi. Depremin ardında NTV yayınına katılan Jeolog Okan Tüysüz, depremin meydana geldiği noktada Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) 1953’te kırılmış bir kolu olduğunu belirterek, “Büyük bir deprem olma olasılığı yok diyebiliriz. Bu fayın İstanbul’u etkilemesi oldukça zor. Hissederiz, sarsılırız ama hasar oluşturmaz.” dedi.

Jeolog Okan Tüysüz yanıtladı: Çanakkale Yenice’deki deprem ne anlama geliyor? Büyük deprem olasılığı var mı?

’nin Yenice ilçesinde saat 21.38’de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () depremi 10,44 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.

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"DEPREM 1953'TE KIRILAN KOLDA MEYDANA GELDİ"

Jeolog Okan Tüysüz, Çanakkale’deki depremin ardından NTV yayınına katılıp açıklamalarda bulundu.

Tüysüz depremin Kuzey Anadolu ’nın 1953 yılında kırılan bir kolunda yaşandığını açıkladı. “1953’ten bugüne kadar yeterli stres birikimi olmadığını söyleyelim.” diyen Tüysüz, “Bu fayın devamı Bandırma ve Erdek civarından geçerek Gemlik’e bağlanan bir fay… Çok büyük bir deprem olma olasılığı yok diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE’DEKİ FAY İSTANBUL’U ETKİLER Mİ?

Jeolog Okan Tüysüz, bu fayın İstanbul’u etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruyu da yanıtladı. Tüysüz, “Bu fayın İstanbul’u etkilemesi oldukça zor. Hissederiz, sarsılırız ama hasar oluşturmaz.” diye konuştu.

Jeolog Okan Tüysüz yanıtladı: Çanakkale Yenice’deki deprem ne anlama geliyor? Büyük deprem olasılığı var mı? - 1 Depremin merkez üssü Yenice'de vatandaşlar sokağa çıktı.

“BİGA’DA DEPREM FIRTINASI VAR”

Okan Tüysüz, Yenice depremiyle ilgili yorumunda Biga’daki mikro depremlere de dikkat çekti. Bölgede yaklaşık 1,5 aydır sismik hareketlilik yaşandığını belirten Tüysüz, “Çanakkale’de Biga ve Karabiga arasında uzunca bir süredir bu depremler oluyor. Depremler deprem fırtınası şeklinde devam ediyor. Deprem fırtınaları çok farklı büyüklükte depremlerin aynı bölgede meydana gelmesiyle oluşurlar. Deprem fırtınaları yıkıcı deprem üretmezler.” dedi.

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

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