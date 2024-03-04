Jeolog Okan Tüysüz yanıtladı: Çanakkale Yenice’deki deprem ne anlama geliyor? Büyük deprem olasılığı var mı?

"DEPREM 1953'TE KIRILAN KOLDA MEYDANA GELDİ"

Jeolog Okan Tüysüz, Çanakkale’deki depremin ardından NTV yayınına katılıp açıklamalarda bulundu.



Tüysüz depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın 1953 yılında kırılan bir kolunda yaşandığını açıkladı. “1953’ten bugüne kadar yeterli stres birikimi olmadığını söyleyelim.” diyen Tüysüz, “Bu fayın devamı Bandırma ve Erdek civarından geçerek Gemlik’e bağlanan bir fay… Çok büyük bir deprem olma olasılığı yok diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.



ÇANAKKALE’DEKİ FAY İSTANBUL’U ETKİLER Mİ?



Jeolog Okan Tüysüz, bu fayın İstanbul’u etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruyu da yanıtladı. Tüysüz, “Bu fayın İstanbul’u etkilemesi oldukça zor. Hissederiz, sarsılırız ama hasar oluşturmaz.” diye konuştu.