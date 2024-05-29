Çanakkale'de bir çocuk 2 bin yıllık sikke buldu

Çanakkale'de yaşayan 10 yaşındaki Onur Özcan Çimen, bisikletle gezerken Roma dönemine ait 2 bin yıllık sikke buldu. Onun bir tarihi eser olduğunu anlayıp müze yetkililerine teslim etti. Böylece Türkiye'nin en küçük tarihi eser bağışçısı oldu.

Çanakkale'de bir çocuk 2 bin yıllık sikke buldu

'nin merkeze bağlı Çıplak köyünde yaşayan Onur Özcan Çimen, evinin bahçesinde bisikletiyle geçerken, yerde parıldayan bir cisim gördü.

Eline aldığı cismin eski döneme ait para olduğunu tahmin eden Çimen durumu ailesine bildirdi. Ardından okullarında Sınıf Arkadaşım Homeros Projesi'yle Troya'yı anlatan arkeolog Hazal Fırat ile temasa geçti.

6 Mayıs günü Troya kentinde düzenlenen Hıdırellez şenliğine katılan Onur Özcan Çimen, evinin bahçesinde bulduğu dönemine ait sikkeyi Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük'e göstererek, müzeye bağışlamak istediğini söyledi.

Çanakkale'de bir çocuk 2 bin yıllık sikke buldu - 1

Müdürü Rıdvan Gölcük, Onur ve ailesini müzeye davet etti. Müzede yapılan incelemede paranın dönemine ait 2 bin yıllık Alexandria Troas Antik Kenti şehir sikkesi olduğu tespit edildi.

10 yaşındaki Çimen, bulduğu sikkeyi arkeolog Hazal Fırat aracılığıyla, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'e teslim ederek, müzeye bağışladı. Onur Özcan Çimen bağışladığı sikke ile Troya Müzesi ve 'nin en küçük eser bağışçısı oldu.

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Çanakkale'de bir çocuk 2 bin yıllık sikke buldu - 2

90 yıl önce arazide bulduğu dönemine ait mezar stelini 1934 yılında Müzesi'ne bağışlayan 1923 doğumlu 11 yaşındaki Necdet ise ilk bağışçı oldu. Müdürü Rıdvan Gölcük, kültürel miras bilincine çok erken yaşta kavuşan ve evinin bahçesinde bulduğu sikkeyi müzeye bağışlayan Onur'a teşekkür etti.

Onur Özcan Çimen, "Çıplak köyünde bahçede yerde bir parıltı gördüm. Elime aldığımda eski para olduğunu anladım. Tevfikiye köyünde düzenlenen Hıdırellez'e gidene kadar bekledim. Sonra müzede görevli olan Arkeolog Hazal Fırat'a teslim ettim. Beni Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'e yönlendirdiler. Beni müzeye davet ettiler. En küçük eser bağışçısı olarak adımı tarihe yazdırdım." dedi.

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