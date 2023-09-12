Çanakkale'de orman yangını kontrol altında

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Baharlar köyü mevkisindeki ormanlık alanda saat 18.25 sıralarında yangın çıktı.



Nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 8 hizmet aracı, 1 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve toplamda 92 personel sevk edildi.



Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında iki dönüm alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

