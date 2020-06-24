Çankaya Belediyesi Zabıta Alımı Başvuruları Başladı (Zabıta alımı başvuru şartları)

Çankaya Belediyesi'nin zabıta memuru kadroları için başvurular başladı.

Belediyenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere zabıta memuru alımı başvuruları başladı. Başvurular, Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesine gerekli evraklarla birlikte elden kabul ediliyor.

Sınava başvuracak kişilerin, sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Başvurular arasından seçilecek adaylar sözlü ve uygulamalı sınava girecek. Yapılan sınav sonuçlarına göre 80 zabıta memuru belediyede işe alınacak.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Zabıta alımı genel başvuru şartları:



a) Türk vatandaşı olmak.



b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.



c) Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak.



d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgilisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.



e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.



f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yukarıdaki genel şartlar dışında adaylarda aranan bazı özel başvuru şartları da mevcut. Kadroların unvan ve derecelerine göre belirlenmiş KPSS puan türlerinden en az 60 almış olmak gerekiyor.

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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Adayların, ilanda belirtilen belgeleri 29 Haziran Pazartesi günü saat 17.00’e kadar teslim etmesi gerekiyor. Adaylar başvurulurken, boy ve kilo ölçümleri de kurum tarafından yapılacak.



Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar 3 Temmuz Cuma günü Çankaya Belediye’sinin internet sitesinde açıklanacak. Sözlü ve uygulamalı sınavlar 6-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.